NEET UG 2026 Re Exam Date:ଏହି ଦିନ ହେବ NEET-UG ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ପରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏକଜାମ୍

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 15, 2026, 10:28 AM IST

NEET UG 2026 Re Exam Date: ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର।  ନିକଟରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା NEET-UG ପରୀକ୍ଷାର ନୂତନ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,(NEET-UG) ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଟ୍-ୟୁଜି  ପରୀକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ୩ ମେ'ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପେପର୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୨.୨ ମିଲିୟନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏବେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଏକଜାମ୍ ହେବ।

ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, NTA ଲେଖିଛି, "ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) 21 ଜୁନ୍ 2026 ରବିବାର ପାଇଁ NEET (UG) ପରୀକ୍ଷା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ (NTA)ଏନଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।" NTA ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ 011-40759000 କିମ୍ବା 011-69227700 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। neet-ug@nta.ac.in ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।

Narmada Behera

