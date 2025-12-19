Advertisement
NFSU Recruitment 2025:ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ସହ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:33 PM IST

NFSU Recruitment 2025: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଜାତୀୟ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (NFSU) ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସହାୟକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୬ ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, nfsu.ac.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୩୦ ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ:

 

ପଦ ନାମ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା:

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକାରୀ (ତଦନ୍ତ ଫୋରେନସିକ୍ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବରେ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର) ୧ ପଦବୀ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକାରୀ (ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର) ୧ ପଦବୀ

କନିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକାରୀ (ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଫୋରେନସିକ୍ସ) ୧ ପଦବୀ

କନିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏନଏ ଫୋରେନସିକ୍ସ) ୧ ପଦବୀ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ (ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଫୋରେନସିକ୍ସ) ୧ ପଦବୀ

ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହାୟକ ୨୪ ପଦବୀ

 

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

୧-ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, nfsu.ac.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟର ହୋମ ପେଜରେ, କ୍ୟାରିଅରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ।

 

ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ:

 

୧-ଶେଷରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।

୨-ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।

 

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

 

ଆବେଦନ ଫି

ସାଧାରଣ, OBC, ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ସହିତ ୫୦୦ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ଫି ଅନଲାଇନରେ ପୈଠ କରାଯାଇପାରିବ। SC/ST/PwBD/ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମେତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉପରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ।

 

