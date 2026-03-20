NHDCIL Recruitment: ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଦରମା...

NHDCIL Young Professional Recruitment: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ୩୫ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ NHIDCL ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।
NHDCIL Young Professional Recruitment: ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (NHIDCL) 'ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ' ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। 'ସହଯୋଗୀ' ପଦବୀ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ବର୍ଷ; 'ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ' ପାଇଁ ଏହା ୪୦ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି; ଏବଂ 'ପରାମର୍ଶଦାତା' ପାଇଁ ସୀମା ୪୫ ବର୍ଷ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୪ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୩୭ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି।
ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (NHIDCL) ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୩୭ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ନିର୍ମାଣ ପରିଚାଳନାରେ ୧୦ଟି, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦ଟି, ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ୪ଟି, ଅର୍ଥରେ ୭ଟି, ଆଇନରେ ୩ଟି ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ୩ଟି ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
NHIDCL ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀକୁ କଭର କରେ, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ପରିଚାଳନାରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସହଯୋଗୀ (ମାନବ ସମ୍ବଳ) ଭୂମିକା ପାଇଁ, HR ରେ MBA ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଇନଗତ ପଦବୀ ପାଇଁ, ଏକ LLM ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ IT ଭୂମିକା ପାଇଁ, ଏକ B.E. କିମ୍ବା B.Tech ଡିଗ୍ରୀ ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍ www.nhidcl.com ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ହୋମପେଜରେ, ଆପଣ 'NHIDCL ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଯୁକ୍ତି' ଶୀର୍ଷକ ବିଭାଗ ଦେଖିବେ। ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମେତ ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ; ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫି ଦେବା ପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ଆସୋସିଏଟ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା ୭୦ ହଜାରରୁ ୮୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ପଦବୀ ପାଇଁ, ଦରମା ୮୦ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦବୀ ପାଇଁ ୧ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
