Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2945402
Zee OdishaOdisha Education And Job

NITI Aayog Internship 2025: ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

NITI Aayog Internship 2025: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:55 PM IST

Trending Photos

NITI Aayog Internship 2025
NITI Aayog Internship 2025

NITI Aayog Internship 2025: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି NITI ଆୟୋଗ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କାମ କରିବ? କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?

ନୀତି ଆୟୋଗ ଏହାର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୨୦୨୫ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ କିମ୍ବା ବିଦେଶର ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସ୍ନାତକ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ନାତକର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅତି କମରେ ୮୫% ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପିଏଚଡି ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟର ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଏପରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ନାତକରେ ୭୦% ରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟରରେ ୭୦% ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

୬ ମାସ ପାଇଁ ରହିବ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ 
ନୀତି ଆୟୋଗ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ତଥାପି, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ଆୟୋଗର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ
NITI Aayog Internship
ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Madhya Pradesh Accident
ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ନଦୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ୧୨ ମୃତ
Odia News
Train Cancel: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ବାତିଲ୍‌ ହେଲା ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍‌
Indian Army
Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
;