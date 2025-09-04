ଓଡ଼ିଶାର ବେମାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏନଆଇଆରଏଫ୍ ତାଲିକାର ଟପ୍ ଟେନରେ ନାହନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବି ୟୁନିଭରସିଟି

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡି ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ’ଣ ? ଚକାଚକ୍ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ କ’ଣ କେବଳ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କୋଠାବାଡ଼ି ତିଆରିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ? ଚିକଣ କୋଠା,କାଚର ଝଲକୁ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ କ’ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋମାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନଆଇଆରଏଫ୍ ରାଙ୍କିରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରେମୱର୍କ (ଏନଆଇଆରଏଫ୍) ୨୦୨୫ ତାଲିକା ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାର ଟପ୍ ଟେନ୍ ସୂଚୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି ବେମାର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦିନେ ନାମକରା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପ୍ ଟେନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟପ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଟପ୍ ଟେନ୍ ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ୯ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଆସାମର ଗୌହାଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । କିନ୍ତୁ ଗୌହାଟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ଅଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ସିଧା କହିଲେ ଯାଦବପୁରଠାରୁ ୪୦ ନମ୍ବର ପଛରେ । ମାନେ ୪୨ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଉତ୍କଳ । ଗୌହାଟି ଓ ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ୩୧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ।
ଏନଆଇଆରଏଫ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଏନଆଇଆରଏଫ୍ ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇଟି । କଲିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (କିଟ୍) ଭୂବନେଶ୍ୱର ୧୪ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍ ପାଇଛି, ଯାହାର ସ୍କୋର୍ ୬୨.୬୧। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ (ଏସଓଏ) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୂବନେଶ୍ୱର ୧୫-୨୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୁହେଁ ଯେ, ଟପ୍ ଟେନରେ ଆସି ପାରିବେ ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏନଆଇଆରଏଫ୍ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଗରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୪୨ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍ ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିକାରେ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗବେଷଣାର ଅଭାବ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକରେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତାର ହ୍ରାସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତାର କମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି।
ଉତ୍କଳର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କରେ ଲଜ୍ଜିତ
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବନତିର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ, ଗବେଷଣା ପେପରର କମ୍ ସଂଖ୍ୟା, ନୂତନତ୍ୱର ଅଭାବ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଅତ୍ୟଧିକତା। ନ୍ୟାକ୍ (ଏନଏଏସି) ଗ୍ରେଡ୍ରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ୨୦୨୩ରେ ଏନଆଇଆରଏଫ୍ରେ ଉତ୍କଳ ୯୩ ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଅବନତିକୁ ସୂଚାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି।
ଅତୀତରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ 'ଆଇଏଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି' ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା କାରଣ ଏଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର (ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ), ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା (ଆଇଏଏସ୍ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍), ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା (ପୂର୍ବତନ ଆଇଆରଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଇଏଏସ୍) ଏବଂ ଜି.ସି. ମୁର୍ମୁ (ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପଟ୍ରୋଲର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଅଡିଟର୍ ଜେନେରାଲ୍, ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍) ଆଦି ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର (ରସାୟନ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍), ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର (କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବିଜ୍ଞାନୀ) ଏବଂ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆବିଷ୍କାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ନିବନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି ପ୍ରଫେସର ଏମ୍.ଏନ୍. ଦାସ୍, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ବି.ସି. ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ଯାହାଙ୍କର ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପେପର୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ । କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏବେ,କର୍ପୁର ଉଡ଼ିଯାଇଛି କେବଳ କନା ପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏହା ନହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବନତି ଜାରି ରହିବ।
