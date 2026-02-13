NTPC Recruitment 2026: ବିନା ପରୀକ୍ଷା ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ! ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ...

NTPC Recruitment 2026: ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ NTPC ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
NTPC Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହାରତ୍ନ PSU କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ (NTPC) ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଟ୍ରେନି (EET)-2026 ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। 515 ପଦବୀ ଖୋଲା ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୨୫, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଖୋଲା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା କ’ଣ?
ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ B.Tech କିମ୍ବା B.E. ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୫% ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୫% ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ GATE ୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବୟସ ସୀମା କେତେ?
ଜାତୀୟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଟ୍ରେନି (EET)-୨୦୨୬ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୭ ବର୍ଷ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
NTPC ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
NTPC ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଟ୍ରେନି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, careers.ntpc.co.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ 'ନିଯୁକ୍ତି' ବିଭାଗ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପରେ, ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଖୋଲିବ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ, ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ GATE ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା?
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଟ୍ରେନିଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ GATE ସ୍କୋର୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଦରମା ବିଷୟରେ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ E-1 ଗ୍ରେଡ୍ ଅଧୀନରେ ୪୦ ହଜାରରୁ ୧୪୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, NTPCର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
