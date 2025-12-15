Advertisement
Odia Book Release: ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 'ରୁହ କହୁଛି' ଲୋକାର୍ପିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁବ ଲେଖକ ରାଜେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରତ୍ନଚିରା ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ "ରୁହ କାହୁଛି"ର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ  ନୁହେଁ-ଏହା ଥିଲା ସେହି ଶବ୍ଦମୟ ଆଗମନର ଉତ୍ସବ, ଯାହା ମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:17 AM IST

Odia Book Release:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁବ ଲେଖକ ରାଜେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରତ୍ନଚିରା ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ "ରୁହ କାହୁଛି"ର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ  ନୁହେଁ-ଏହା ଥିଲା ସେହି ଶବ୍ଦମୟ ଆଗମନର ଉତ୍ସବ, ଯାହା ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣରେ ଅନେକ ପାଠକଙ୍କ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ନୂତନ ପାଠକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି।

କଫି ଟେବୁଲ ବହିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ହାର୍ଡ ବାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ମନଛୁଆଁ ସଚିତ୍ର ଗପ ପରଷିଛନ୍ତି ଲେଖକ  ।ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲେ  ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ  - ଆପଣ ଗପ  ପଢ଼ୁ ନାହାଁନ୍ତି , ନିଜ ହଜିଲା ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକୁ  ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ନିରବ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହରାଇ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ , ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ , ଘର୍ଷିଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ସବୁକିଛି ଆଉଥରେ ହୃଦୟରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଯେମିତି ।

ରାଜେଶଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ବିରତି ନେବାକୁ କହେ। ଶ୍ୱାସ ନିବାକୁ କହେ। ହୃଦୟର ବନ୍ଦ ଥିବା କୋଠରୀ  ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆଉଥରେ ଝାଙ୍କିବାକୁ କହେ। ଆମେ ଯେଉଁ  ସ୍ନେହକୁ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛୁ , ଯେଉଁ  ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦମନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିରବତାରେ ବୋହି ଚାଲୁଛୁ- ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ବୀକାର  କରିବାକୁ କୁହେ ଏବଂ କେବେ କେବେ ନିରବ ଭାବେ ଲୁହ ଢାଳିବାକୁ , ହାତ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପାଣି ଛାଟି ସତେଜ  କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ।

ରାଜେଶଙ୍କ ଲେଖା କେବେ ହୁଙ୍କାର  କରେନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ବାଜା ପିଟେ ନାହିଁ-ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆଉଜି ଆସି ଫୁସଫୁସ ହୋଇ ମନ କଥା କହେ। ଭିତରର ସେହି ଶବ୍ଦ ଭଳି-ଯାହା ଆମକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଅଛି ନିଜ ଆତ୍ମାର  ଚକିତ ନଜର, ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ଅଧୂରା ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟର ନିରବତା, ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ବର୍ଷା ଭିଜା  ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଜା ସ୍ମୃତି ।

“ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ  ବୋର୍ନ”, “ନୋ ଗିଫ୍ଟସ୍, ଜଷ୍ଟ ୟୂ  ପାପା”, “ଦ ଫ୍ରି ବର୍ଡ”, “ହସ୍ପିସ୍ କେୟାର୍”, “ଟି-ଫାଇନାଲୀ” ପରି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଠକଙ୍କୁ ଖୁବ ହଜାଇବ ଆଉ ଭିଜାଇବ ।

ଟାଗୋର କହିଥିଲେ - ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗଳ୍ପ ପଛରେ  ଛାଡିଯାଏ  ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ। ରାଜେଶଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ପଛେ ରହିଯାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ - ଗୋଟେ ନରମ ଆଭା, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉଷ୍ମତା, ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହା ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ହୋଇଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଜଳି ରହେ ।

"The Dusk Date” ସହିତ ରାଜେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି - ସେ  କେବଳ ଗଳ୍ପ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ; ସିଏ  ପାଠକଙ୍କ  ଜୀବନକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜାନ୍ତି ।

