Odisha +2 Second Merit List 2026: ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୪୬ ହଜାର ୫୭୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ୩ ବର୍ଗ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନରେ ରେଭେନ୍ସ କଟଅଫ୍ ଆଗରେ ରହିଛି।କଳା- ୭୮%, ବାଣିଜ୍ୟ- ୭୮.୨୦%, ବିଜ୍ଞାନ- ୯୦% ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ BJB ଓ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା (HSC) ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ମୋଟ ୮୭,୫୭୬ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪୧,୪୭୦ ଜଣ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍-ଅପ୍ ଅନୁରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୫,୪୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, କଳା ୧୨,୧୮୯ ଚୟନ ସହିତ ଆଗରେ ଥିଲା, ଏହା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ (୨,୦୮୩), ସଂସ୍କୃତ (୮୪୯) ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ (୨୬୧) ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଲିଙ୍ଗ ବଣ୍ଟନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ୨୨,୩୫୭ ପୁରୁଷ, ୧୨,୦୭୨ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।
ରେଭେନ୍ସା ,କଟକ ପୁଣି ଥରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯେପରିକି,କଳା (୭୮%), ବାଣିଜ୍ୟ (୭୮.୨୦%) ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ (୯୦%) ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାର (Bhawanipatna Government HSC ) ଯଥାକ୍ରମେ ୮୪.୬୭% ଏବଂ ୮୪.୪୮% ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ବାଣିଜ୍ୟରେ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଏଚ୍ଏସ୍ସି (Raurkela Government HSC)୭୭.୬୦% ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେବି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କଳା ପାଇଁ, ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ( Bhawanipatna Government HSC)୭୫.୧୭% ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବୃତ୍ତିଗତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଟପ୍ପରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍ଏମ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର (୬୭.୬୭%) ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ବୃତ୍ତିଗତ ଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍ (Bhawanipatna Vocational HSS) (୬୩.୭୬%)ସାମିଲ୍। (Sanskrit stream) ସଂସ୍କୃତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (୭୪.୫୦%) ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସମିତିର ଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍, ଯାଜପୁର (୪୬%) ପଛକୁ ରହିଛି। ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ୪୬,୫୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବା ସହିତ,ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।