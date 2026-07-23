Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha +2 Second Merit List 2026: ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ

Odisha +2 Second Merit List 2026: ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୪୬ ହଜାର ୫୭୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:36 PM IST
Odisha +2 Second Merit List 2026: ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ
Image Credit: ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India vs Zimbabwe 1st T20I: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
India Vs Zimbabwe 1st T20I21 min ago
2
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
3
Plus two Admission1 hr ago
4
shree mandira2 hrs ago
5
Bahuda Yatra 202610:57 AM IST