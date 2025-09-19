Odisha Teachers Suspended: ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ଦେଇ ଚାକିରୀରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ୪୨୪ ଶିକ୍ଷକ, ଟପ୍ ରେ ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା
Odisha Teachers Suspended: ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ଦେଇ ଚାକିରୀରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ୪୨୪ ଶିକ୍ଷକ, ଟପ୍ ରେ ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା

Odisha Teachers Suspended: ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୪୨୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:37 PM IST

424 Teachers Suspended in Odisha: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାୟିକା ଶୁଭାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୪୨୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ବହିଷ୍କାର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ୧୬ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଖୁଲାସା ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅଖଣ୍ଡତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି।

Jagdish Barik

Journalist

