Odisha Jobs: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜବ୍ ନେଇ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Odisha Jobs: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜବ୍ ନେଇ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Odisha Jobs: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର OAV ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦରମା ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ OAV ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ମଚାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ ଭଲଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:18 PM IST

Odisha Jobs: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜବ୍ ନେଇ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Odisha Jobs: OAV ବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରି ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ୱାର୍ଡେନ, ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା, ସହାୟକ ରୋଷେୟା ଏବଂ ଚୌକିଦାର-କମ୍-ସୁଇପର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର OAV ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦରମା ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ OAV ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ମଚାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ ଭଲଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 

OAV ହଷ୍ଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 – ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ସଂସ୍ଥାର ନାମ: ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAV)
*ପଦର ନାମ:ୱାର୍ଡେନ, ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା, ସହାୟକ ରୋଷେୟା ଏବଂ ଚୌକିଦାର-କମ୍-ସୁଇପର
*କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାର: ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ 
*ବର୍ଗ: ସ୍କୁଲ ଚାକିରି
*ଆବେଦନ ମୋଡ୍: ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍ (ପଞ୍ଜିକୃତ / ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ)
*ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: କ୍ୟାରିଅର ମାର୍କ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର
*ଆବେଦନ ଫି: କୌଣସି ଫି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ
*ବର୍ଗ: ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ / ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି

OAV ହଷ୍ଟେଲ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ୨୦୨୬
ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା OAV ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକାଧିକ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉପଲବ୍ଧ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:

OAV ହଷ୍ଟେଲ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ୨୦୨୬
OAV ହଷ୍ଟେଲ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ଥିର ସମନ୍ୱିତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ପାରିଶ୍ରମିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୀକୃତ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।

ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ମାସିକ ଦରମା:
ୱାର୍ଡେନ: ୨୧ ହଜାର ୧୭୫
ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା: ୯ ହଜାର
ସହାୟକ ରୋଷେୟା: ୬ ହଜାର ୭୫୦
ଚୌକିଦାର-କମ-ଝାଡୁଦାର: ୭ ହଜାର ୫୦୦

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଦବୀ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜସ୍ୱ OAV ହଷ୍ଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିମ୍ନରୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ OAV ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇପାରିବେ:
ଅନୁଗୋଳ
ବଲାଙ୍ଗୀର
ବାଲେଶ୍ୱର
ବରଗଡ଼
ଭଦ୍ରକ
ବୌଦ୍ଧ
କଟକ
ଦେଓଗଡ଼
ଢେଙ୍କାନାଳ
ଗଜପତି
ଗଞ୍ଜାମ
ଜଗତସିଂହପୁର
ଯାଜପୁର
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
କଳାହାଣ୍ଡି
କନ୍ଧମାଳ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କେନ୍ଦୁଝର
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
କୋରାପୁଟ
ମାଲକାନଗିରି
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
ନବରଙ୍ଗପୁର
ନୟାଗଡ଼
ନୂଆପଡ଼ା
ପୁରୀ
ରାୟଗଡ଼ା
ସମ୍ବଲପୁର
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

OAV ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ:
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା।
ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ।
ସାକ୍ଷାତକାର / ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ରାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ) । 

