ANM Exam Postponed: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ANM ପରୀକ୍ଷା

ANM Exam Postponed: ରାଜ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଡ୍ୱାଇଫେରୀ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପେପର କିପରି ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ନୂଆ ପରିକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
