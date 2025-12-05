Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3030324
Zee OdishaOdisha Education And Job

ANM Exam Postponed: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ANM ପରୀକ୍ଷା

ANM Exam Postponed: ରାଜ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:59 PM IST

Trending Photos

ANM Exam Postponed
ANM Exam Postponed

ANM Exam Postponed: ରାଜ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଡ୍ୱାଇଫେରୀ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପେପର କିପରି ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ଅଭିଯୋଗ ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ନୂଆ ପରିକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Also Read: India-Russia Oil Deal: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି କ'ଣ କହିଦେଲେ ପୁଟିନ? ଟ୍ରମ୍ପ ହେବେ କ୍ରୋଧିତ

Also Read: India-Russia Agreements: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ...ଭାରତ-ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା କେଉଁ ସବୁ ଚୁକ୍ତି?

 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ANM Exam Postponed
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ANM ପରୀକ୍ଷା
top 10 news today
Top 10 News: ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ଧ୍ରୁବ ତାରା ସଦୃଶ- ମୋଦୀ, ବଦଳିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
India-Russia oil deal
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି କ'ଣ କହିଦେଲେ ପୁଟିନ? ଟ୍ରମ୍ପ ହେବେ କ୍ରୋଧିତ!
India-Russia Agreements
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ...ଭାରତ- ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
Odisha news
Foot over Bridge: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ..