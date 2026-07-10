Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

Odisha News: ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏଡ୍, ଏମଏଡ୍ ଓ ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ଼ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:48 AM IST
Odisha News: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ପୁରୀ ସହରକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା, ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 09
2
Odia NewsJul 09
3
FIFA 2026Jul 09
4
Odia NewsJul 09
5
State Election CommissionJul 09