Odisha News: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

Odisha News: ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏଡ୍, ଏମଏଡ୍ ଓ ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ଼ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା(ସିପିଇଟି) ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ ୧୦ ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଆପତ୍ତି କରିପାରିବେ। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରେ ଏହି ଆବେଦନ ହେବ। ଆପତ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଚୁ଼ଡାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବିଏଡ଼ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ ଭାବେ ଅବଜେକସନ୍ କରାଯିବ।