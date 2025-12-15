Stipend hike: ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Govt Increases Stipend: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Odisha Govt Increases Stipend: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ୫୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାହା ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୪୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ୬୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣ ୬୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାହା ୩୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ହାଉସ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାସ ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରୁଛି।