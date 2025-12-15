Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3041615
Zee OdishaOdisha Education And Job

Stipend hike: ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Govt Increases Stipend: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:35 PM IST

Trending Photos

Odisha Govt Increases Stipend
Odisha Govt Increases Stipend

Odisha Govt Increases Stipend: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ୫୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାହା ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୪୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ୬୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣ ୬୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାହା ୩୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ହାଉସ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାସ ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରୁଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପାଣି ଗଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha Govt
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ
Traffic advisory
ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ରାସ୍ତା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ
Assam Assembly Election
Assam Assembly Election: ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ
VISA Center in Odisha
VISA Center in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର