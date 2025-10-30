Advertisement
Odisha Govt: କଲେଜ-ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଶା ନିବାରଣ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

Odisha Govt: ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:52 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଶା ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ନିବାରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶରେ ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC)ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ହେବ।

ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋଚନା, ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ।

ସରକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ UGC ସାରା ଦେଶରେ ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

Jagdish Barik

