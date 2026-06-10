Add Zee Business As A Preferred Source
App

UG Admission 2026: ୟୁଜି ଆଡମିଶନ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି

UG Admission 2026: ବିଭାଗ SAMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍-ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାଛିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:22 PM IST
UG Admission 2026: ୟୁଜି ଆଡମିଶନ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
UG Admission 2026: ୟୁଜି ଆଡମିଶନ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି
UG Admission 20261 min ago
2
Top 10 News Headlines27 min ago
3
Prime Minister Narendra Modi1 hr ago
4
Vedanta Aluminium1 hr ago
5
Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit2 hrs ago