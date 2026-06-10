UG Admission 2026: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ (UG) ପ୍ରବେଶ ଆବେଦନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଛଅ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଆଶାୟୀମାନେ ଏବେ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କମନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ (CAF) ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖରେ UG ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହା ଜୁଲାଇ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ।
ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ବାଛିବାର ନମନୀୟତା ପାଇବେ।
ବିଭାଗ SAMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍-ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାଛିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ବିଷୟ-ଚୟନ ସମସ୍ୟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହିତ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜୁଲାଇ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।