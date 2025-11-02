Finance Executive Job: ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ...ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାକିରି ଥୁଆ

Finance Executive Job: ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
Finance Executive Job: ସମ୍ବନ୍ଧୋ ମହିଳା ବଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମ୍ବନ୍ଧୋ MBPCL), ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ (FE) ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି।
ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
*ସଂସ୍ଥାର ନାମ: ସମ୍ବନ୍ଧୋ ମହିଳା ବଙ୍କାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମ୍ବନ୍ଧୋ MBPCL)
*ପଦର ନାମ: ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ (F.E)
*କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ: ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା
*ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: ୦୧ ପଦବୀ
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅଫଲାଇନ୍ (ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ)
*ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ: ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫
*ଚୟନ ପଦ୍ଧତି: ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା (ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ)
*ମାସିକ ଦରମା: ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା- (ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ)
*ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: https://www.sambandho.in/
*ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: https://sambalpur.odisha.gov.in/
ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବନ୍ଧୋ ମହିଳା ବଙ୍କାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମ୍ବନ୍ଧୋ MBPCL) ଅଧୀନରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ (F.E) ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦୋ ମହିଳା ବଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମ୍ବନ୍ଧୋ MBPCL) ଅଧୀନରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ (F.E) ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ପରିଚାଳନା, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଥିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଜରୁରୀ ଯୋଗ୍ୟତା: ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ (ଯୁକ୍ତ ୩)
ଇଚ୍ଛିତ ଯୋଗ୍ୟତା: ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ, କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା, କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ।
କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା: ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨- ୩ ବର୍ଷର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଭିଜ୍ଞତା (ବଜାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ)। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ହସ୍ତତନ୍ତ-ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ସେଟଅପ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ERP-ଆଧାରିତ ପରିବେଶରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ହେବ।
ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଦରମା 2025
ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ଅଧୀନରେ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୨୦ ହଜାର/- ଦରମା ମିଳିବ, ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧୋ MBPCL ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଖୋଜୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
