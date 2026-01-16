Advertisement
Jan 16, 2026

Odisha Food Safety Officer Job: ବାହାରିଲା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଭାବେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ଦରମା କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Odisha Food Safety Officer Job: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (OSSC) ଗ୍ରୁପ୍-B ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍-C ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ/ସେବା -2025 ପାଇଁ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 84ଟି ଗ୍ରୁପ୍-B ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା। OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ OSSC ୱେବସାଇଟ୍, ossc.gov.in ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ ସୀମା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଦରମା ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ସଂସ୍ଥାର ନାମ: ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (OSSC)

*ପରୀକ୍ଷାର ନାମ: ଗ୍ରୁପ୍-B ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍-C ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ/ସେବା (CGLRE ବିଶେଷଜ୍ଞ-2025) ପାଇଁ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା
*ପଦର ନାମ: ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ
*ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: ୮୪ପଦବୀ
*ବିଭାଗ: ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର, ଓଡ଼ିଶା
*ବେତନ ସ୍କେଲ: ORSP ନିୟମାବଳୀ, 2017 ର ସ୍ତର-9
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
*ଆବେଦନ ତାରିଖ: ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ
*ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: https://www.osssc.gov.in

OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2026
OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 30 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ସରକାରୀ OSSC ୱେବସାଇଟ୍, osssc.gov.in ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବର୍ଗ-ୱାରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସୂଚୀ ସମ୍ବଳିତ ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପଞ୍ଜିକରଣ, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଏବଂ ସରକାରୀ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।

ଗ୍ରୁପ-ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ-ସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ/ସେବା-୨୦୨୫ ପାଇଁ OSSC କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ ୮୪ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ OSSC CGLRE ୨୦୨୬ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବର୍ଗ-ୱାରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।

OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ୨୦୨୬
OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ OSSC ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ ସୀମା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦରମା 2026
OSSC CGLRE 2025 ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ORSP ନିୟମ, 2017ର ଦରମା ସ୍ତର-9 ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍-B କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ଦରମା ମାସିକ ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ରୁ ଲକ୍ଷେ ୧୨ ହଜାର ୪୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଏହା ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସେବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।

