Gram Panchayat Peon Job: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପିଅନ, ଦରମା ୧୩୧୬୦ ଟଙ୍କା

Gram Panchayat Peon Job: ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ "ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନ" ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି ଆଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ "ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ" ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
ଅଧିସୂଚନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ, ୧୯୬୪ର ଧାରା ୧୨୩ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ, ୨୦୧୪ର ନିୟମ ୧୨୫କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭୂମିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୩,୧୬୦ ଦରମା ପାଇବେ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନୂତନ ନିୟମିତ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯିବ।