Odisha Govt: ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମେତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

Odisha Govt: ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ର-ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Odisha Govt: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି କିମ୍ବା ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା।
ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ (Nityananda Gond) କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳର ସମାନ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଏକ ଅଧିକାର ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।"
ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏକ ବୈଧ ସ୍କୁଲ ପରିଚୟପତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।