Bridge Course: ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବି.ଏଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ
Bridge Course: ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବି.ଏଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ

Odisha Govt: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବି.ଏଡ୍ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛଅ ମାସର ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:43 PM IST

Bridge Course for B.Ed Teachers: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବି.ଏଡ୍ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛଅ ମାସର ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (NCTE) ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ।

ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ ହେବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବଳ ବି.ଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ୨୮ ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ ପରେ କିମ୍ବା ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ତାରିଖର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡିବ।

ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ନାମଲେଖା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Jagdish Barik

