Odisha Grameen Bank Jobs: ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ଶେଷ ତାରିଖ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର

Odisha Grameen Bank Jobs 2025: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IBPS) ୩୦୯ଟି ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (ବହୁମୁଖୀ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୦୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ibps.in ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଖାଲି ପଦବୀ ବିବରଣୀ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦରମା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ IBPS CRP RRBs XIV 2025 ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (ବହୁମୁଖୀ) ପଦବୀର ୩୦୯ଟି ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୦୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ IBPS ୱେବସାଇଟ୍, ibps.in ମାଧ୍ୟମରେ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ - ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
ସଂସ୍ଥା: ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ
ନିଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା: ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପର୍ସୋନେଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ (IBPS)
ପଦବୀ ନାମ: ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (ବହୁମୁଖୀ)
ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: ୩୦୯
ବର୍ଗ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି
ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୨୫
ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (ବହୁମୁଖୀ) ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ - ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା’ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଚୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ:
ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା
ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା
ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରମା ୨୦୨୫
ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଣେ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଦରମା ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୧୯ହଜାରରୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ DA, HRA ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସହିତ ଭତ୍ତା ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ହାତରେ ଦରମା ୩୧ହଜାରରୁ ୩୪ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ପେନସନ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚାକିରି କରିଥାଏ।
