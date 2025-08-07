Odisha Govt Jobs: ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ୨୨୮୦୦ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

Odisha Govt Jobs: ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୧୦ଟି ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୪୪,୯୦୯ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨,୮୯୬ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Trending Photos
Odisha Group C Recruitment 2025: ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଆଜି ୧୦ଟି ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଥିବା ୨୨,୮୯୬ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆହୁଜା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୁପ-ସି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୧୦ଟି ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୪୪,୯୦୯ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨,୮୯୬ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ୮,୩୫୮ ପଦବୀ ସହିତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏହା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ୪,୦୪୨ ପଦବୀ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ୩,୬୭୭ ପଦବୀ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମୟାନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତନ ସୂଚନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସରକାରୀ ଚିଠି ପଠାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୃହ, କୃଷି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ଭଳି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବାଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ।