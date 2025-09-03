Utkal University: ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାଣିବିହାର ମନା, କ୍ୟାମ୍ପସ ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରୁଥିବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Utkal University Campus: ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ବୁଧବାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ-ଚାନ୍ସଲରଙ୍କୁ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ୍। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ରୋକିବା।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଯିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାତାବରଣକୁ ବିଚଳିତ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"
କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟାହତ ହେବା ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ କେବଳ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକୃତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, "ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଅଣଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଗେଟକୁ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ରୋକିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।