Odisha News: ମେ ୫ରୁ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା

Odisha News: ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ (SSB) ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୫୦ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବ।ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୫୮,୭୦୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୩୧,୯୧୫ ଟି ପିଜି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିଭାଗ ସକାଳ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଉଭୟ ସିଟିଂ ପାଇଁ ବିଷୟ ଏବଂ ସମୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସମାଜବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଓଡ଼ିଆ, ଆଇନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ କଭର କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ (SSB) ଏସଏସବି ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ମେ ୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ମେ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।