Odisha Police Constable Job: କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା ମାସକୁ ୬୫ ହଜାର ଉପରେ

Odisha Police Constable Job: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତା'ପରେ ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା (PST), ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (PET), ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Trending Photos
Odisha Police Constable Job: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (OPSSB) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ୩୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସେବା କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଲେଖାଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ବିବରଣୀ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସଂରଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (OPSSB) କନଷ୍ଟେବଳ (ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର) ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆବେଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମେତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ (odishapolice.gov.in) ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତା'ପରେ ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା (PST), ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (PET), ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ - ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ପରିଚାଳକ ସଂସ୍ଥା: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (OPSSB) ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚାକିରି
ପଦ ନାମ: କନଷ୍ଟେବଳ (ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର)
ଖାଲି ପଦବୀ: ଘୋଷଣା କରାଯିବ
ବର୍ଗ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚାକିରି
ଆବେଦନର ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ: ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ
ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ: ଘୋଷଣା କରାଯିବ
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, PST, PET, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା
ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: www.oodishapolice.gov.in
OPSSB ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: www.opssb.nic.in
ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳ ବୟସ ସୀମା ୨୦୨୫
ଓଡିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୨୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ: 18 ବର୍ଷ
ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ: 23 ବର୍ଷ
ବୟସ ଛାଡ଼: SC/ST/SEBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ (ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମହିଳା ସମେତ)
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳ ଦରମା ୨୦୨୫
ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ସ୍କେଲ୍ (ORSP) ନିୟମ, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ, ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ସ୍ତର-୦୫ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୯,୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, କନେଷ୍ଟବଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପେନସନ ସୁବିଧା, ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ)
Also Read: Lack Of Hemoglobin: ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଲେ ମାଡ଼ିବସିବ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଘରୋଇ ଉପଚାର
Also Read: Weekly Financial Horoscope: ସୁଧୁରିବ ନା ବିଗିଡ଼ିବ, କେମିତି ରହିବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି...ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ