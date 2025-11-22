Police District Constable Job: ୪ହଜାର ପୋଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...୧୮ରୁ ୨୬ ବର୍ଷିୟ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ

Police District Constable Job: ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ odishapolice.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୨ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ।
Odisha Police District Constable Recruitment: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (OPSSB) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୪,୨୧୯ ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (OPSSB) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪,୨୧୯ ପଦବୀ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ୧୮ ରୁ ୨୬ ବର୍ଷ ବୟସର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୫ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଜାରି ହେବା ପରେ, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯେପରିକି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
*ପରିଚାଳକ ସଂସ୍ଥା: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (OPSSB)
*ପଦ ନାମ: କନଷ୍ଟବଳ (ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର)
* ପଦବୀ: ୪୨୧୯ (ଆଶାଯୋଗ୍ୟ)
*ବର୍ଗ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚାକିରି
* ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍ ପୋଲିସ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
* କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ: ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ
* ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ: ଘୋଷଣା କରାଯିବ
* ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, PST, PET, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା
* ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: www.oodishapolice.gov.in
*OPSSBର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: www.opssb.nic.in
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ୨୦୨୫
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାୟ ୪,୨୧୯ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଖାଲି ପଦବୀର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟବଳ ଦରମା ୨୦୨୫ ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ସ୍କେଲ୍ (ORSP) ନିୟମ, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ, ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ସ୍ତର-05 ଅଧୀନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୯,୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, କନଷ୍ଟବଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପେନସନ ସୁବିଧା, ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ।
