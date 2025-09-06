Odisha Police SI Exam: ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା, ୪ ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳରେ ଏହି ଦିନ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ

SI Exam Reschedule: ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (CPSE)-୨୦୨୪ ର ସମୟସୂଚୀକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି।
ପେପର-୩ (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ) ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପେପର ପେପର-୧ ଏବଂ ପେପର-୨ ଯାହା ୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୨୦ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ (https://odishapolice.gov.in) ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।