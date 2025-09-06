Odisha Police SI Exam: ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା, ୪ ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳରେ ଏହି ଦିନ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2911327
Zee OdishaOdisha Education And Job

Odisha Police SI Exam: ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା, ୪ ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳରେ ଏହି ଦିନ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ

SI Exam Reschedule: ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (CPSE)-୨୦୨୪ ର ସମୟସୂଚୀକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:30 PM IST

Trending Photos

Odisha Police SI Exam Reschedule
Odisha Police SI Exam Reschedule

Odisha Police SI Exam Reschedule: ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (CPSE)-୨୦୨୪ ର ସମୟସୂଚୀକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି।

ପେପର-୩ (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ) ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପେପର ପେପର-୧ ଏବଂ ପେପର-୨ ଯାହା ୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୨୦ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ (https://odishapolice.gov.in) ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odisha police Recruitment
ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା, ୪ ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳରେ ଏହି ଦିନ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ
Odia News
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଅଘଟଣ; ଛିଣ୍ଡିଲା ରୋପ୍‌ୱେ, ୬ ମୃତ
Odia News
ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁଭାଷାଭିଭିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ଵୟ
Ethanol Demerits
Ethanol Demerits: ପେଟ୍ରୋଲରେ ଥିବା ଇଥାନଲ କମାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଆୟୁଷ...ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କର
Odia News
ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ୟୁଏମଏସୟୁ
;