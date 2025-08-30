Odisha Police SI Exam: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

Odisha Police SI Exam: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (S.I.) ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଓ ୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ OMR ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Trending Photos
Odisha Police SI Exam: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (S.I.) ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଓ ୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ OMR ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ https://odishapolice.gov.in ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ (https://odishapolice.gov.in) ରୁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।"
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।