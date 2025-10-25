ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ୪୨୧୯ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ

Odisha Police Constable Recruitment 2025: ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ୪୨୧୯ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରି, ୪୨୧୯ ପୋଲିସ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
Odisha Police Constable Recruitment 2025: ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ୪୨୧୯ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରି, ୪୨୧୯ ପୋଲିସ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରସାଶନ ବିଭାଗରେ ଏସଓପି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ତରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ତା ଡିଜିଓ ଆଇଜି ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ୍ କନେଷ୍ଟବଳର ପଦବୀ ୪୨୧୯ଟି ଖାଲି ପଦବୀକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡି଼ଶା ପୋଲିସ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀରେ ୪୨୧୯ ଟି ପଦକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସଂରକ୍ଷଣ ନିତୀ ର ନିୟମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏସଓପିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ , ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିଚ ପୋଲିସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ଼ , ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ମିନିଷ୍ଟେରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସସନ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଷା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକସନ୍ କମିଶନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସଓପିର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଖିଥିଲେଯେ,ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏବଂ କିଛି ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକରେ ଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏସଓପିକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଜି ସ୍ତରରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।