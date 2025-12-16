School Holiday 2026: ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ତାଲିକା,ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋଟ୍ ଏତିକି ଦିନ...

Advertisement
School Holiday 2026: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ  ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

Dec 16, 2025

School Holiday 2026: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ  ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା  ବର୍ଷ ରବିବାର ବ୍ୟତିତ ୮୨ଟି ଛୁଟି ହେବ।  ଏଥିରୁ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ,  ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ , ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ  ଅନୁମୋଦନ କରି,  ମେ ୬ ତାରିଖରୁ  ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ମୋଟ୍ ୩୮ ଦିନ ଖରା ଛୁଟି ରଖାଯାଇଛି।  ସେହିପରି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଶୀତ ସମୟରେ ୮ ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ରହିଛି।  ପୂଜା ଛୁଟି ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ରୁ ୨୬ ଯାଏଁ  ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ରୁ ୩୧ ଯାଏଁ ଶୀତ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ୨ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ।

ସେପଟେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେବି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡିଆ ଠାରେ ୨୭ ତମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ କ୍ୟାମ୍ପୋରୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପୋରିକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ୭ ଟି ବ୍ଲକର ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟରେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୋନାମିକା ରାୟ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପଶ୍ରୀ ରାଣୀ ଗୁମାନ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ,ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପୀନାଥ ମହାରଣା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଜେନା, ରଶ୍ମି ବାଳା ପରିଡା, ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ସାଂଗଠାନିକ ସଂପାଦକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି, ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯାଜ୍ଞସେନି ସାହୁ ଓ ଗାଇଡ କମିସନର ଜୟନ୍ତୀ ହୋତା ସ୍କାଉଟ ର ସୁଧାକର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 

ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟନି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂପାଦକ ସୁଧାକର ମହାପାତ୍ର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥଲେ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ୩୬୮ ଜଣ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ୩୦୯ ଜଣ ଗାଇଡ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ଗାଇଡ କ୍ୟାପଟେନ ୬୫, ସ୍କାଉଟ ମାଷ୍ଟର ୭୫ ଜଣ ଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ ୧୦୦୧ ଜଣ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୁଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୩ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୧୪ଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟର, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଲିଡର ସିପ ମିଟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୋନାମିକା ରାୟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଗଠନ ସହିତ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଓ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସ୍କାଉଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଦିଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦେବ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଜଣେ ଜଣେ ବିକଶିତ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀମତି ଗୁମାନ ସିଂହ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କୁ ଗାଇଡ କମିଶନ ର ପୀତବାସ ପଟନାୟକ, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓ ରମେଶ ବଳବନ୍ତରାୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯଜ୍ଞସେନୀ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଧ୍ୟା ରେ କଲର୍ ପାଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଫାୟାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶିବିରାର୍ଥି ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଲାଇଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।

