Odisha Teacher Job: ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଟିଚିଂ ଓ ନନଟିଚିଂ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ...ଶେଷ ତାରିଖ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର

Odisha Teacher Job: ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟିଏ PDF ଫାଇଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୃଥକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ।
Odisha Teacher Job: ବରଗଡ଼ର ବାପୁଜୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବରଗଡ଼ର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ SSEPD ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାପୁଜୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଏଡ୍ (GIA) ଫୋଲ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ବଧିର ଏବଂ ଏମ୍.ଆର୍. ସ୍କୁଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା।
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଭୁକ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଖାଲି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଟିଜିଟି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ, ପିଇଟି (ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍), ୱାର୍ଡେନ, ମାଟ୍ରନ୍, କୁକ୍ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ PDF ଫାଇଲରେ phsbagh@gmail.com କୁ ପଠାଇପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମୟାନୁସାରେ ଦାଖଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ।
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୫
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ସଂସ୍ଥାର ନାମ: କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବରଗଡ଼
*ସ୍କୁଲର ନାମ: ବାପୁଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଯୋଗାଣ
*ବିଭାଗ: SSEPD ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
*ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାର: ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ
*ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା: ୫୫/୨୦୨୫
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଇମେଲ୍ (ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ PDF ଫାଇଲରେ)
*ଇମେଲ୍ ଆଇଡି: phsbagh@gmail.com
*ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ: ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
*କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ: ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା
*ଚୟନ ପଦ୍ଧତି: ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର/କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷା
ଓଡିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଲି ପଦବୀ ୨୦୨୫
ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ବରଗଡ଼ର ବାପୁଜୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ବୟସ ସୀମା:
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ / ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ / ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷକ (T.G) / ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷକ (ଟି.ଆଇ) / କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ / ପି.ଇ.ଟି / ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ / ୱାର୍ଡେନ / ମାଟ୍ରନ୍: ୨୧ ରୁ ୪୨
କୁକ୍ / ସହାୟକ / ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ / ସୁଇପର-କମ୍-ୱାଚମ୍ୟାନ୍: ୧୮ ରୁ ୪୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍
ଆବେଦନ ଫର୍ମ
ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷାରେ ଡିପ୍ଲୋମା / ଡିଗ୍ରୀ (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)
ଜାତି ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)
ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାସପୋର୍ଟ-ଆକାର ଫଟୋ
ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଆଧାର/ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର)
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରମା ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ୨୦୨୫
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ GIA ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ SSEPD ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। PET ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଭଳି ଅଂଶକାଳୀନ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି କିମ୍ବା ଅଧିବେଶନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
