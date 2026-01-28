OJEE 2026 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା; ମେ ମାସରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (OJEE) କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଠାରୁ ୨୦୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କେବେ ଓ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ?
ଇଚ୍ଛୁକ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ OJEE ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ojee.nic.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆବେଦନ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା?
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମେ ୪, ୫, ୭, ୮ ଏବଂ ୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ (CBT) ମୋଡ୍ରେ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ତାରିଖ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ।
କେଉଁ ସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହେବ ଚୟନ?
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍ନାତକ (UG) ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ OJEE ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା:
ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ (କେବଳ B.CAT କୋର୍ସ ବ୍ୟତୀତ)। ତେବେ B.CAT ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡୋମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପିଲା—ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।