OPSC OJS Admit Card 2023: ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବ ଓଡିଶା ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି

Admit Card Released For OPSC OJS Prelims Exam: ଓଡିଶା ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୩ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ଦିନ ଓଡିଶା ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛି। ଓପିଏସସି ଓଜେଏସ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୩ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ opsc.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଓପିଏସ ଓଜେଏସ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୨୦୨୩ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଓପିଏସ ଓଜେଏସ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୨୦୨୩ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥଙ୍କୁ ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଓପିଏସ ଓଜେଏସ ୨୦୨୩: କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା? (OPSC OJS Exam 2023)

ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ଓପିଏସସି ଓଜେଏସ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୩ ପାଇଁ ଓପିଏସ ଓଜେଏସ ପ୍ରିଲିମସ୍ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦:୦୦ ସମୟରୁ ରାତି ୧୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ।

ଓପିଏସ ଓଜେଏସ ୨୦୨୩: ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା (OPSC OJS Post)

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ମୋଟ ୫୭ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ପଦ ପୂରଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ପଦ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି।

ଓପିଏସ ଓଜେଏସ ୨୦୨୩: ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (OPSC OJS Selection Process)

ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ପଦରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓପିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯିବ। ପରୀକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ହେବ- ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେବା ଆୟୋଗ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବ।

ଓପିଏସ ଓଜେଏସ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୨୦୨୩ କିପରି କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ୍? (How To Download OPSC OJS Admit Card 2023)