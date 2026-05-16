OCS Preliminary Exam: OCS ପ୍ରିଲିମନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ସହରର ସେଣ୍ଟର ସହ ଜାଣନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ

OCS Preliminary Exam: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
OCS Preliminary Exam: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (OCS) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୫ ରାଜ୍ୟର ଛଅଟି ସହରରେ ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କମିଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମେ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫-୨୬ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୦୫ ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପତ୍ର-୧ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୦୦ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକାରର ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପତ୍ର-୨ ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦ ରୁ ୩.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୦ଟି ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ OMR ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କମିଶନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ (PwD) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତଦନୁସାରେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ବାଜି ୧୦ ମିନିଟ୍ ରେ ଶେଷ ହେବ।
OPSC ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମେ ୩୦ ରୁ ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
