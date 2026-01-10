Advertisement
Odisha News: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ୍ ନଗଲେ,ଏଥର ଘରକୁ ଯିବେ ସାର୍

Odisha News: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର।  ଯଦି  ପିଲା ସ୍କଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ,ଏଣିକି ଘରକୁ ଯିବେ ସାର୍। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:36 PM IST

Odisha News: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର।  ଯଦି  ପିଲା ସ୍କଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ,ଏଣିକି ଘରକୁ ଯିବେ ସାର୍। ଯେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୭ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସ୍କଲ୍ ପିଲାଟି ଯାଇନି ତାହାର କାରଣ ବୁଝିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସୁଲ୍ ଡିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି।ଏନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।  ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (OSCPCR) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଛି।

 ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି (SMC) ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ  ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। 

(OSCPCR)ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ପୁନଃ ନାମଲେଖନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ, ଶିଶୁ ଶୋଷଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର (RTE) ଆଇନ, 2009 ସହିତ ସମନ୍ୱିତଯ। ଯାହା ଉପସ୍ଥାନ ତଦାରଖ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।
ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO) ଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପିଲା ଯେପରି ପଛରେ ନପଡ଼ିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Narmada Behera

