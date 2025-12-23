OSSC Recruitment 2025: ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ୧୪୬ଟି ପଦବୀ...ଦରମା ଲକ୍ଷେ ୧୨ ହଜାର ଉପରେ

OSSC Recruitment 2025: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୪୬ଟି BSSO ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossc.gov.in ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
OSSC Recruitment 2025: OSSC CGL 2025 ପରୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୪୬ ଟି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ OSSC ୱେବସାଇଟ୍, www.ossc.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। OSSC BSSO ଯୋଗ୍ୟତା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ନିଯୁକ୍ତି 2025
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ନିଯୁକ୍ତି 2025 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଗ୍ରୁପ୍-B ପଦବୀ ଖୋଜୁଥିବା ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ପଦବୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୪୬ଟି BSSO ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossc.gov.in ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ସଂଗଠନ: ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାଧିକରଣ: ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (OSSC)
ପଦ ନାମ: ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO)
ପଦବୀ: ୧୪୬
ପରୀକ୍ଷା ନାମ: ମିଳିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (CGLRE-2025)
ବର୍ଗ: OSSC ଚାକିରି
ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ: ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ
ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: www.ossc.gov.in ସରକାରୀ ଚାକିରି ସତର୍କତା
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ପଦବୀ ୨୦୨୫
OSSC CGL ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୧୪୬ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଦବୀ ବିଭାଜନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଛି:
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ନିଯୁକ୍ତି 2025 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ www.ossc.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୨୫
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଚୟନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ:
ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା
ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ଦରମା ୨୦୨୫
OSSC ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ନିଯୁକ୍ତି 2025 ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ORSP ନିୟମ ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ସ୍ତର-9 (୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ରୁ ୧,୧୨ ,୪୦୦) ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପାଇବେ। ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
