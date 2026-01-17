ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି

Advertisement
OSSC CGL 2026: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (CGLRE-2025) ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଛି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:05 PM IST

OSSC CGL 2026: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (CGLRE-2025) ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଛି।

କମିଶନ ୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ନୋଟିସ ନମ୍ବର ୨୨୬/OSSC ଜାରି କରି CGLRE-୨୦୨୫ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫି ପ୍ରଦାନର ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ତାରିଖ ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଥିଲା। ନୂତନ ଶେଷ ତାରିଖ ୨୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

କିପରି କରି ପାରିବେ ଆବେଦନ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ OSSC ୱେବସାଇଟ୍, www.ossc.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନ ଫର୍ମର କୌଣସି ଭୌତିକ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ କପି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହୋମପେଜ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ "Apply Online" ଟ୍ୟାବ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ।

କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (CGLRE-2025) କମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାରିଖ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନପତ୍ରର ସଫଳ ଦାଖଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅଛି।

