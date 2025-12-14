Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3040934
Zee OdishaOdisha Education And Job

OSSC CGL Recruitment 2026: ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ !

OSSC CGL Recruitment 2026 Vacation: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (OSSC) କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (CGLRE-୨୦୨୫) ଅଧୀନରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମୋଟ ୧,୫୭୬ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସି ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:18 PM IST

Trending Photos

OSSC CGL Recruitment 2026: ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ !

OSSC CGL Recruitment 2026 Vacation: ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (OSSC) କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (CGLRE-୨୦୨୫) ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସମୁଦାୟ ୧,୫୭୬ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସି ପଦବୀରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୬ । ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ossc.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ।

ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ/ବୋର୍ଡରୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୪୨ ବର୍ଷ ରହିଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା/ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷା/ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ । ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସାଧାରଣ/ଓବିସି ପ୍ରାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ SC/ST/PwD/ମହିଳାମାନେ ମାଗଣାରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ।

ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, ossc.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ହୋମପେଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ନିଜ ପାଖରେ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ OSSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

Also Read- ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ନେଇ ASIକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଚିଠି

Also Read- ବିଜେପିର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

OSSC CGL Recruitment 2026
OSSC CGL Recruitment 2026: ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Odia News
ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ- CJI ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
Odisha news
Odisha News: ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସହାୟ ଦୁଃଖା ନାୟକ
Odia News
ବିଜେପିର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Puri
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ନେଇ ASIକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଚିଠି