Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nursing Officer Job: ୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଯଦି ଆପଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 15, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:30 PM IST
Nursing Officer Job: ୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nursing Officer Job: ୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
OSSSC Nursing Officer Recruitment 20260 min ago
2
Sanchita Ugale15 min ago
3
cm mohan charan majhi43 min ago
4
patnagarh47 min ago
5
Top 10 news1 hr ago