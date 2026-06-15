Nursing Officer Job: ୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ୨୧ ରୁ ୩୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ନର୍ସିଂ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଏବଂ ମିଡୱାଇଫେରୀ (GNM) ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା B.Sc ନର୍ସିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସବ-ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (OSSSC) ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୁପ୍-ସି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି। ମୋଟ ୫,୯୮୯ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତୀୟ ନର୍ସିଂ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ GNM ଡିପ୍ଲୋମା ଅଥବା B.Sc. ନର୍ସିଂ ଡିଗ୍ରୀ, ଅଥବା ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ପରିଷଦରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜ୍ୟ ନର୍ସିଂ ପରିଷଦରୁ ବୈଧ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ । ଅତି କମରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ?
ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସବ-ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ osssc.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୩୮ ବର୍ଷ; କିନ୍ତୁ, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଚୟନ କିପରି ହେବ?
ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା OMR ମୋଡ୍ରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମୋଟ ୧୦୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ରହିବ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ GNM/B.Sc. ନର୍ସିଂ ବିଷୟ ଉପରେ ୬୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତ ଉପରେ ୧୦ଟି, ବ୍ୟବହାରିକ ନର୍ସିଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ୨୫ଟି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉପରେ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାର ମୋଟ ଅବଧି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ୦.୨୫ ନମ୍ବର ଜରିମାନା କଟାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ।
ଓଡିଶାରେ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ?
ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବ-ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲେଭଲ୍-୮ ଅଧୀନରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ୨୯,୨୦୦ ହୋଇପାରେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ୯୨,୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
Also Read- ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ FIR ପରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ