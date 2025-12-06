Advertisement
OSSTET 2025 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ BSE ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

OSSTET 2025 Notification: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଓଡ଼ିଶା ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OSSTET) ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 06, 2025, 03:16 PM IST

OSSTET 2025 Notification: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଓଡ଼ିଶା ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OSSTET) ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପେପର-୧ ସକାଳ ୯:୦୦ ରୁ ୧୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ପେପର-୨ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ରୁ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ୱିଣ୍ଡୋ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ।

BSE ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପେପର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବିଏସଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

