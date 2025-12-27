Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3054873
Zee OdishaOdisha Education And Job

OSSTET Exam 2026: ଏହି ଦିନ ହେବ ଓଏସ୍ଏସଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

OSSTET Exam 2026: ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ଓଏସଏସଇଟି-୨୦୨୫) ଦ୍ବୀତିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:18 AM IST

Trending Photos

OSSTET Exam 2026: ଏହି ଦିନ ହେବ ଓଏସ୍ଏସଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

OSSTET Exam 2026: ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ଓଏସଏସଇଟି-୨୦୨୫) ଦ୍ବୀତିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟନମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ବୋର୍ଡ) ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ALSO READ:BSNL 1 Rupee Offer: ବିଏସଏନଏଲ୍ ର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଆନ୍ତୁ ଦିନକୁ ୨ଜିବି ଡାଟା ସହ...

ALSO READ: CEC Gyanesh Kumar Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷାର ପେପର୍-୧ ଓ ପେପର-୨ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼( ବିଏସ୍ଇଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଏସି ଡଟ୍ ଇନ୍) ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ୧୦ ତାରିଖରୁ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ପାରିବେ।

ALSO READ:Odisha Weather Update: ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ! ଫିକା ପଡି଼ବ ନୂଆବର୍ଷ,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା...

ALSO READ: Today Horoscope: ଏହି ୮ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟାଇବେ ଶନିଦେବ! ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CEC Gyanesh Kumar Odisha Visit
CEC Gyanesh Kumar Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁ
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୮ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟାଇବେ ଶନିଦେବ! ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Bombay High Court
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭାରତ ରତ୍ନକୁ ନିଜ ନାମର ଲଗାଇବା ଭୁଲ୍; ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ
Weather News
Weather News: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୮ ସହରର ତାପମାତ୍ରା
chhattisgarh earthquake
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୂକମ୍ପ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା ତୀବ୍ରତା?