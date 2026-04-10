OTET 2026: ଓଟିଇଟି ଆବେଦନ ମେ' ୯କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:44 PM IST

OTET 2026:ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଇଲିଜିବି ଟେଷ୍ଟ(ଓଟିଇଟି-୨୦୨୬) ଆବେଦନ ସମୟକୁ  ମେ ମାସ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ  ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି।  ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି  ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଗୁରୁବାର ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।  ଉକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିନ ଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଓଟିଇଟି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ  ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। 

 

ଅଧ୍ୟବଧି ଉକ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ୭୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ   ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ  କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।  ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଇନସର୍ଭିସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଆହୁରି ମାସେ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।  ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 

