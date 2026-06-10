OTET 2026 Exam: ଏହିଦିନ ହେବ ଓଟିଇଟି ଏକଜାମ୍

OTET 2026 Exam: ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ଓଟିଇଟି-୨୦୨୬) ପାଇଁ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚାଯାଇ ଆସନ୍ତା ୨୮ ରେ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହଯାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷା ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପେପର-୧ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା୩୦ ଓ ପେପର୍ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ୨ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୭ ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋର୍ଡ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।