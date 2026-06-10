Add Zee Business As A Preferred Source
App

OTET 2026 Exam: ଏହିଦିନ ହେବ ଓଟିଇଟି ଏକଜାମ୍

OTET 2026 Exam: ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ଓଟିଇଟି-୨୦୨୬) ପାଇଁ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚାଯାଇ ଆସନ୍ତା ୨୮ ରେ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:47 AM IST
OTET 2026 Exam: ଏହିଦିନ ହେବ ଓଟିଇଟି ଏକଜାମ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନେହରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦୀ, ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ଅବଧିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Prime Minister Modi2 min ago
2
petrol diesel price today31 min ago
3
Top 10 News Headlines Odisha40 min ago
4
Odisha CM Delhi visit1 hr ago
5
FIFA World Cup1 hr ago