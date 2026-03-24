OTET Exam: ମେ ୨୯ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ଆସନ୍ତା ୨୬ରୁ ଆବେଦନ

OTET Exam:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ସୋମବାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ ଲାଗି ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥର ଉଭୟ ଇନସର୍ଭିସ ଶିକ୍ଷକ ଓ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପେପର ପରୀଶ୍ରା ହେବ। ପେପର ୧ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ସେହିପରି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ପେପର-୨ରେ ଆଶାୟୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଇ ୧୫ ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।