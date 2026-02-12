OTET Result 2025 Out: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ

Advertisement
OTET Result 2025 Out: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି (OTET-୨୦୨୫) ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ପେପର-୧ ଓ ପେପର-୨ରେ ମୋଟ୍‌ ୧ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୪୧ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 

Feb 12, 2026, 03:03 PM IST

OTET Result 2025 Out: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି (OTET-୨୦୨୫) ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ପେପର-୧ ଓ ପେପର-୨ରେ ମୋଟ୍‌ ୧ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୪୧ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେପର-୧ରେ ୪୫ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ ହଜାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେପର-୨ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୩, ୯୫୪ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ମେ’ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ (OTET-2026) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ ନେଇ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଓ ସିଲାବସ୍‌ ନେଇ ତାରିଖ (BSE) ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ତାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ।  

