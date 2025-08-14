Special OTET Exam: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ସାନି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
Special OTET Exam: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ସାନି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Special OTET Exam Postponed: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET)କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସାନି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂତନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:21 PM IST

Special OTET Exam Postponed
Special OTET Exam Postponed

Special OTET Exam Postponed: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET)କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସାନି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂତନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET-2025 ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭ୍ରାଟ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ BSE ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିହାର ମହାନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ଅଫିସ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତେନ ମହାରଣା ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମହାରଣା ଏବଂ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Jagdish Barik

