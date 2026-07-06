Agniveer: ସେନାରେ ବଢ଼ିବ ‘ଅଗ୍ନିବୀର’ଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କୋଟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେନା ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ୨୦୨୨ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିମ ଏବଂ ସେବା ପରେ, କେବଳ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବାକି ୭୫ ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ 'ସେବା ନିଧି' ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିଥାଏ। NBT ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାଲିମରେ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଏ, ତେବେ ସଂସ୍ଥାଗତ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୫ ପ୍ରତିଶତ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାଇରାଲ ନୋଟିସ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ୭୫ କିମ୍ବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବେ । ତଥାପି, ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେନାକୁ ଯୁବ, ଫିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ତାଲିମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି, ପେନସନ ଏବଂ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବେକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ୪୫ ହଜାରରୁ ୫୦ ହଜାର ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିପାଳନ ହାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୦-୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ।
ଚାରି ବର୍ଷ ସେବା ଶେଷ କରିବା ପରେ, ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୧.୭୧ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର 'ସେବା ନିଧି' ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିପାଳନ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏହି ଖବର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ସୁଧାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, joinindianarmy.nic.in ରେ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଖବରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।