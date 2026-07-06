Add Zee Business As A Preferred Source
App

Agniveer: ସେନାରେ ବଢ଼ିବ ‘ଅଗ୍ନିବୀର’ଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କୋଟା

ଚାରି ବର୍ଷ ସେବା ଶେଷ କରିବା ପରେ, ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୧.୭୧ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର 'ସେବା ନିଧି' ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିପାଳନ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:30 PM IST
Agniveer: ସେନାରେ ବଢ଼ିବ ‘ଅଗ୍ନିବୀର’ଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କୋଟା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cristiano Ronaldo: ଅବସର କେବେ ନେବି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମିଡିଆ ନୁହେଁ: ରୋନାଲ୍ଡୋ
Cristiano Ronaldo1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
India vs England 3rd T20I2 hrs ago
5
heavy rain in odisha3 hrs ago