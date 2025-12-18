Advertisement
UGC-NET ପାସ୍ ନକରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ PhD, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ

PhD Without NET: ଆପଣ ଯଦି ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ PhD କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି UGC NET ପରୀକ୍ଷା ଦେବା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଦ୍ଵାରା PhD ରେ ଆଡମିଶିନ ପାଇବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ।

 

PhD admission without NET: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର UGC NET ପରିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ। ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା UGC NET ପରୀକ୍ଷା ୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜୁନିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ଏବଂ ପିଏଚଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପିଏଚଡି ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ UGC NET ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ UGC NET ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମ୍। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ UGC NET ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନକରି ପିଏଚଡି ଆଡମିଶନର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।

UGC NET କଲେ କଣ ମିଳେ ଲାଭ
UGC NET ବିନା କିପରି କରିବେ PhD ଆଡମିଶନ
PhD ଆଡମିଶନ ପାଇବାକୁ UGC NET ସହଜ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ UGC NET ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଆଡମିଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। UGC NET ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ UGC NET ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାର କରି PhD ଆଡମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାରି ବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ UGC NET ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନକରି ମଧ୍ୟ PhD ଆଡମିଶନ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ PhD ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତଥାପି UGC NET-ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହଜରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଥାନ୍ତି।

UGC NET ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପିଏଚଡି ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (DUET) ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପିଏଚଡି ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ। ଆଡମିଶନ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU), ସିନେମା ଅଧ୍ୟୟନ (ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆସେଟିକ୍ସ) ଏବଂ କୋରିଆନ୍ ଭାଷା (ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲିଟେରେଚର, ଆଣ୍ଡ୍ କଲ୍ଚର ଷ୍ଟଡିଜ୍) ଭଳି କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ। ଏପରି ଅନେକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ UGC NET ବିନା ଆଡମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପିଏଚଡି ଆଡମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା (SET)
ଆପଣ ଯଦି PhD କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ SET ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା UGC NET ର ଏକ ବିକଳ୍ପ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ SET ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ PhD ଆଡମିଶନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ SET ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ କି UGC NET ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା। SET ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ PhD ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ସ୍ନାତକ ପରେ ସିଧାସଳଖ କରିପାରେବେ PHD
ଏବେ ଆପଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ବିନା ସ୍ନାତକ ପରେ ପିଏଚଡି କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାରି ବର୍ଷର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ବର୍ଷର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପିଏଚଡି ଆଡମିଶନ ପାଇଁ UGC NET କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।

