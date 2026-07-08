ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । କଳା- ୮୧%, ବାଣିଜ୍ୟ ୮୨.୪୦%, ବିଜ୍ଞାନ ୯୩.୪୦% ରହିଛି ।
କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ କଟ୍ ଅଫ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ HSC । ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ HSC କଳାରେ ୮୦.୬୭%, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୧.୨୦% ରହିଛି । ବିଜ୍ଞାନ କଟ୍ ଅଫ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିଜେବି କଲେଜ୍ । ବିଜେବିରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ୯୦% । ୪ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସିଲେକ୍ସନ ହାର ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । କଳାରେ ୨,୭୬,୯୨୫, ବିଜ୍ଞାନରେ ୧,୨୧,୪୯୪ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨,୦୦,୪୯୩ ଛାତ୍ର ଏବଂ ୨,୨୮,୬୭୫ ଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨,୯୭,୪୫୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର କଲେଜ । ଆସନ୍ତା ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି +୨ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ।