Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । କଳା- ୮୧%, ବାଣିଜ୍ୟ ୮୨.୪୦%, ବିଜ୍ଞାନ ୯୩.୪୦% ରହିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:21 PM IST
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO Interest: ପିଏଫ୍ ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା
EPFO35 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odisha vigilance6:08 AM IST
5
Baruipur Case5:21 AM IST