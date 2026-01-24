Rozgar Mela 2026: ୬୧ ହଜାର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର: ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଦେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ

Rozgar Mela 2026: ଦେଶର ୬୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ପାଲଟିଛି। ୧୮ତମ 'ରୋଜଗାର ମେଳା' ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ୬୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ପାଲଟିଛି। ୧୮ତମ 'ରୋଜଗାର ମେଳା' ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର କେବଳ ଏକ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ବରଂ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆଜିର ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ 'ଜନ ଗଣ ମନ'କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଜାତୀୟ ଗାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ୬୧,୦୦୦ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବଢୁଛି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଦେଶ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି କରୁଛି। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜର ଜିଡିପି (GDP) କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ (FDI) କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂରେ ଭାରତର ଦବଦବା
ଭାରତ ଏବେ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆୟକର ତଥା GST କମିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି
ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ହାର ମଧ୍ୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।